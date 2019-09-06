Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB alım başvuru şartları neler?

Diyanet eğitim öğreticisi alımı başvuru ilanı yayınlandı mı? Diyanet 40 eğitim görevlisi alımı yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek üzere D.H.S sınıfı, 1-9 derece yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen eğitim görevlisi alımı yapacak. Diyanet duyurular eğitim öğreticisi alımı 2019, Diyanet eğitim öğreticisi alımı 2019 şartları neler? Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) atamaları nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatı dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinde münhal bulunan aşağıda yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “eğitim görevlisi” alınacaktır.

Diyanet eğitim görevlisi alımı alım başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

Diyanet eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

* İstenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracaklar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

* Adaylar, eğitim merkezleri veya dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitim görevlisi kadrolarından hangisi için sınava katılacağını başvuru esnasında belirtecektir. İsteyen adaylar her iki grup için de başvuru yapabilecektir.

2. Başvurular 09.09.2019 (saat 08:30)-18.09.2019 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Diyanet eğitim görevlisi alımı başvuru belgeleri

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

* Adayların diploma/mezuniyet, ihtisas kursu/doktora mezuniyetine ilişkin şartların kontrolünde, DİBBYS programındaki veriler esas alınacaktır. Bu sebeple adayların söz konusu bilgilerinin DİBBYS’ye işlenmiş olması gerekmektedir.

* Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

* Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

* Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Diyanet eğitim görevlisi alımı yazılı sınav konuları

1. Sınav; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı Sınav Konuları;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat,

3. Sözlü Sınav Konuları; Adaylar sözlü sınavda komisyon tarafından;

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

4. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel-yeterlikleri web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

5. Yazılı sınav 28.09.2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

6. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

7. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

8. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

9. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

10. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

11. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

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