Diyanet Akademisi teklifi kabul edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifle, akademide ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak üzere dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasında, dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda ise 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olanlar arasında Başkanlıkça yapılan sınavda başarılı olanlar Diyanet Akademisi eğitim görevlisi kadrolarına atanabilecek.

Başkanlığa Din Hizmetleri sınıfına ait unvanlarda ihdas edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. 657 sayılı kanunda öngörülen genel şartlar yanında Başkanlık mevzuatı ile belirlenen özel şartları taşıyanlardan, Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla atama yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından Akademiye giriş için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre aday, din görevlisi olarak belirlenecek.

Diyanet Akademisi eğitim süresi, adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavı'ndaki başarı durumu dikkate alınarak 6 ay ile 3 yıl arasında belirlenecek. Sözleşmeli personel olarak atananlar, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi, bu personele tabi olacak.

Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Başkanlığımız bünyesinde görevli ve görevine yeni başlayacak hocalarımızın daha nitelikli yetişmesine katkı sağlayacak olan Diyanet Akademisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gazi Meclisimizin saygıdeğer üyelerine en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hayırlı olsun."