  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyanet 5 bin personel alacak
Aktüel

Diyanet 5 bin personel alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:50:32 -
Diyanet 5 bin personel alacak

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar
Dünya

Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti yaptığı Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yar..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım
Gündem

Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası kapsamında düzenlenen panelde polislere seslenerek, "İki gruba ne ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay