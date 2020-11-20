Diyabet ve çolyak hastası yüzücüden "madalya koleksiyonu"

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Çocukluğunda diyabete yakalanan, 10 yıldır da çölyak hastası olan 30 yaşındaki Olcay Batu Coşkuner, doktorunun verdiği diyet ve düzenli sporla, yüzmede 150'nin üzerinde madalya ve çok sayıda kupa kazandı.

Yalova'da özel bir şirkette insan kaynakları yöneticiliği yapan Coşkuner, henüz 3 yaşındayken Tip-1 diyabet rahatsızlığına yakalandı.

Bununla mücadelesinin 17. yılında bu kez de çölyak hastalığına yakalanan ve glütensiz beslenemeyen Coşkuner, herkesin pes edeceğini düşündüğü anda hastalıklarla var gücüyle savaşmaya başladı.

Yalova Devlet Hastanesindeki doktorlarının da desteğiyle birçok engeli aşan Coşkuner, bunun yanında profesyonel olarak yüzme, kayak, bisiklet, yelken gibi spor dallarında kendini geliştirdi.

Özellikle ulusal ve uluslararası yüzme yarışmalarında ferdi dalda önemli dereceler elde eden Coşkuner, başarılarını, doktorlarının verdiği diyete uymasına ve hayatında önemli yer tutan spora borçlu olduğuna inanıyor.

Daha önce bazı kulüplerde de yüzücülük yapan Coşkuner, AA muhabirine, her zaman yanında olan Yalova Devlet Hastanesi doktor ve personellerine teşekkür ettiğini söyledi.

Diyabetli bir kişinin diyete uymamasının spor hayatını olumsuz etkileyeceğini anlatan Coşkuner, "Çölyak hastası olmam nedeniyle glütensiz beslenmek de durumundayım. Bu diyeti, şeker hastalığıyla koordineli şekilde yapmamı sağlayan da diyetisyenim. Aslında bu hastalıklar sporu daha da ateşli şekilde yapmama sebep oldu. Çünkü Tip-1 diyabette sporun önemi çok büyük." dedi.

Hayatının her alanında spor olduğuna işaret eden Coşkuner, şöyle konuştu:

"Yüzme bunlardan sadece birisi. Profesyonel olarak yüzme dışında kayak, yelken ve bisiklet sporuna da tutkuyla bağlıyım. Diyetisyenime gitmeden önce bu sporları yaparken zorlanıyordum. Diyetisyenim sporu sürdürebilir halde yapmamı sağladı. Benim gibi rahatsızlığı olanların spor yapmalarını tavsiye ederim. Sporu hayatlarının bir aşamasına mutlaka entegre etmeleri lazım."

- Uzun menzilli yüzme yarışlarında birçok madalya elde etti

Coşkuner, çocukluğundan beri yüzmeyle ilgilendiğini ancak 2013'ten itibaren bunu profesyonel yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genellikle açık su yüzme yarışlarına katılıyorum. Ancak Türkiye çapında yapılan tüm havuz yarışlarına da katılıyorum. Yurt dışında yapılan yarışmalara da elimden geldiği kadarıyla gidiyorum. Yurt dışında açık su yarışları daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü uzun menzilli yüzmeyi tercih ediyorum. 7, 10, 15 kilometrelik yarışlara katıldım. Hatta Yunanistan'dan Kaş'a son 3 yılda yapılan yarışlarda yüzdüm. Birinci, ikinci ve üçüncülüğüm var. Yine İstanbul Boğazı yarışlarına katıldım. Bu yılla birlikte 4 yıldır katılıyorum. Çanakkale Boğazı'nı da geçtim ve yarışı ikincilikle tamamladım. Bunlar dışında da birçok yarışmadan madalya ve kupalarım mevcut."

Son olarak KKTC ve Manş Denizi'ni yüzerek geçme hedefi bulunduğunu anlatan Coşkuner, uzun menzilli yarışlara, kan şekeri düşmesi durumunda su geçirmez kılıflarda glikoz tablet veya şeker takviyesiyle devam edebildiğini söyledi.

-"Yüzmede önemli dereceler elde etmesi bizleri gururlandırdı"

Diyetisyen Mert Aşit ise diyabetin insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan, kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik ve ilerleyen bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Diyabetli hastaların beslenmesiyle ilgilendiğini, 4 yıldır Coşkuner'e bu anlamda yardımcı olmaya çalıştığını belirten Aşit, şu ifadeleri kullandı:

"Olcay Bey ile ilk tanıştığımızda biraz kaygılıydı. Diyabetle birlikte çölyak durumunun performansını etkilediğini söyledi. Öncelikle Olcay Bey'in motivasyonunu yükselttik. Hastalığı tanıması, kabullenmesi başarmanın yarısıdır. Biz de bu durumu sağladık. Sonrasında da beslenme planını yaptık. Beslenmeyi öğrendikten sonra Olcay Bey'in performansı da artmış oldu. Bununla birlikte yüzmede önemli dereceler elde etmesi bizleri gururlandırdı. Tüm Tip-1 diyabetli hastalara, hastalıklarının spor yapmalarına bir engel olmadığını iletmek istiyorum."