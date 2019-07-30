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Diyabet (şeker) hastalığının belirtileri nelerdir?

Tıbbi literatürde diyabet, halk dilinden ise şeker hastalığı olan bu rahatsızlık tam olarak nedir ve emareleri nelerdir?Çağımızın en önemli ve yaygın hastalıkları arasından yer alan Diyabet hastalığı çok yaygın bir hastalık türüdür.

30 Temmuz 2019 Salı 18:13
Diyabet (şeker) hastalığının belirtileri nelerdir?

Hastalığın tam adı olan Diabetes Mellitus, Yunancada şekerli idrar anlamına gelir. Sağlıklı bireylerde açlık kan glukoz düzeyi 70-100 mg/dL aralığındadır. Kandaki şeker seviyesinin bu aralığın üzerine çıkması, çoğunlukla diyabet hastalığına işaret eder. Ağız kuruluğu, hızlı kilo kaybı, fazla su tüketimi ve aşırı yemek yeme hissi şeker hastalığının en büyük belirtileri arasındadır. Uzun süre yüksek seyreden kan şekeri; kardiyovasküler sistem, böbrekler ve gözler başta olmak üzere tüm vücutta kalıcı tahribata neden olduğundan, şeker hastalığı tanısı konulan kişiler, öncelikle diyabet eğitim almalı ve doktorların tavsiyesine harfiyyen uymalıdır.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:13
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