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Diyabet okulu sayesinde hastalar bilinçleniyor

Merkezefendi Devlet Hastanesinde açılan diyabet okulu sayesinde 2019 yılında 1850 kişiye birebir diyabet eğitimi verilirken, eğitime devam eden 110 hastaya da diyabet diploması verildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Diyabet okulu sayesinde hastalar bilinçleniyor

Merkezefendi Devlet Hastanesinde açılan diyabet okulu sayesinde 2019 yılında 1850 kişiye birebir diyabet eğitimi verilirken, eğitime devam eden 110 hastaya da diyabet diploması verildi.


Birçok hastalığı tetikleyen ve halk arasında Şeker Hastalığı olarak bilinen Diabetes Mellitus hastalığına yakalanan hasta ve hasta yakınlarına, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinde uygulanan programla 3 yıldır eğitim veriliyor. Her hafta çarşamba günü saat 13.00-15.00 saatleri arasında Diyabet Hemşiresi Sevil Sözbir koordinatörlüğünde hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitim, Dahiliye Uzmanı Dr. Şeref Sülükçü, Spor Hekimi Dr. Osman İlhan, Diyetisyen Aysun Yorulmaz tarafından veriliyor. Eğitime katılan diyabet hastaları, eğitim sonunda Diyabet Okulu Diploması almaya hak kazanırken, 2019 yılının ocak ayından buyana 1850 kişiye birebir diyabet eğitimi verildiği, 110 hastaya da diyabet diploması verildiği öğrenildi.



Ne tür eğitimler veriliyor?


Diyabet eğitim programında hastalara, diyabetin oluşumu, ilaç ve insülin tedavisi, tıbbi beslenme programı, diyabetin komplikasyonları ve egzersiz programları anlatılarak kişilere yaşam tarzı değişikliği oluşturulması sağlanıyor.


Merkezefendi Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, hastanede ücretsiz olarak verilen diyabet eğitimine katılmak isteyen diyabet hastası ve yakınlarının, diyabet odasına başvurarak Diyabet Hemşiresi Sevil Sözbir’e isimlerini yazdırması gerektiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
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