Diyabet nedir? Şeker hastalığına bitkilerle tedavi! Şeker hastalığının belirtileri nedir?

Ağız kuruluğu, susama hissinin artması, sık sık idrara çıkma, yorgunluk, halsizlik, diyet yapmadığı halde zayıflama veya kiloda artış, bulanık görme, ellerde ve ayaklarda hissizlik, uyuşma ve karıncalanma,cilt yaralarının geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı, açlık hissi diyabetin belirtileridir.

Şekerden, Ekmek ve tüm buğday ürünlerinden,İşlenmiş yiyeceklerden uzak durup, sebzeleri mevsiminde yiyerek ve sağlıklı yağlar tüketerek kurtulmak mümkün.

D vitamini eksikliği insülin direncini artıracağı için, D vitamini değerlerinizi artıracak besinler tüketmeli ve düzenli güneşlenip bitkilerden destek takviyesi alınmalıdır.

Peki nasıl olmalı bu bitkilerden takviye?

* 1 su bardağı kaynar suya 1 adet kabuk tarçını atıp tüketebilirsiniz.

* Kaynamakta olan 1 litre suya 5 adet beyaz lahana yaprağı atılıp kaynatılmaya devam edilir. Suyu süzülüp sabah akşam aç karnına içilir.

* 100 gr zeytinyağında yabani karahindibaba kökü 2 gün bekletilir. Elde edilen karışım ılık bir şekilde sabah ve akşam aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketilir.

* 2 bardak kaynar suya 5gr. kurutulmuş enginar yaprağı eklenip soğuduktan sonra düzenli olarak 3 hafta boyunca tüketilir