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Dünya ABD’de korkunç olay! Diyabet hastası çocuğa bu yapılır mı
Dünya

ABD’de korkunç olay! Diyabet hastası çocuğa bu yapılır mı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 11:31:49 - 2024-05-29 11:31:48
ABD’de korkunç olay! Diyabet hastası çocuğa bu yapılır mı

ABD'de yaşayan Tamara Banks isimli kadın, 4 yaşındaki şeker hastası kızına çok fazla şekerli yiyecek yedirerek ölümüne neden oldu.

ABD'den dünya kamuoyuna yansıyan bir olay dikkat çekti.

Ülkenin Ohio eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Tamara Banks, 4 yaşındaki diyabet hastası kızı Karmity Hoeb’i şekerle besledi.

Daha sonra Hoeb’e çoğunlukla şekerli meşrubattan oluşan bir diyet uygulayan anne Banks, kızı Karmity Hoeb'in ölümüne sebebiyet verme suçlamasını kabul etti.

Diyabet hastası kızını şekerle besledi

Ayrıca Karmity'nin öldüğünde tüm dişlerinin çürük olduğu ve hiç dişçiye gitmediği tespit edildi.

Yine küçük çocuğun, ölümüne giden süreçte günlerdir ciddi tıbbi sorunlara işaret eden belirtiler gösterdiği ancak annesinin, morarıp nefes almayı bırakana kadar polisi aramadığı kaydedildi.
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Uygun beslenme ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldı

Savcılar, Karmity'nin kısa yaşamının büyük bölümünde ihmal ve istismara maruz kaldığını, uygun beslenme ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını savundu.

Daily Mail'ın aktardığına göre Karmity'nin 53 yaşındaki babası Christopher Hoeb de kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti.

Öte yandan 41 yaşındaki Tamara Banks, 9 ila 13 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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