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Kadın - Aile Divriği pilavı tarifi: Mest eden, hem tatlı hem tuzlu müthiş! O ilimizde iyi bilinir, asla altında lapa kalmıyor
Kadın - Aile

Divriği pilavı tarifi: Mest eden, hem tatlı hem tuzlu müthiş! O ilimizde iyi bilinir, asla altında lapa kalmıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-26 20:18:00 - 2023-08-27 00:43:39
Divriği pilavı tarifi: Mest eden, hem tatlı hem tuzlu müthiş! O ilimizde iyi bilinir, asla altında lapa kalmıyor

Divriği pilavının sırlarını Sivaslılar iyi bilir! Asla dem sorunu olmuyor ve lapa kalmıyor. Bu pilavın özelliği, içinde bulunan ceviz, badem, kuru üzüm ve tarçın gibi malzemelerle hem tatlı hem tuzlu bir lezzet sunmasıdır. Divriği pilavı, Sivas'ın Divriği ilçesine özgü bir pilav çeşididir.

Divriği pilavı, Sivas'ın Divriği ilçesine özgü bir pilav çeşididir. Bu pilavın özelliği, içinde bulunan ceviz, badem, kuru üzüm ve tarçın gibi malzemelerle hem tatlı hem tuzlu bir lezzet sunmasıdır. Divriği pilavı yapmak için öncelikle pirinçleri yıkayıp süzün. Bir tencerede tereyağı eritin ve pirinçleri kavurun. Üzerine sıcak su, tuz ve şeker ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Başka bir tavada ceviz ve bademleri kavurun. Hepsi bu kadar değil tabi. Çünkü bilmeniz gereken bu lezzet sırrı Divriği pilavının tadını da 2 katına çıkarıyor.

İşte Divriği pilavı tarifi.

Fotomac-com'taki içerikte, Divriği pilavına lezzet katan ipuçları verildi. Bu püf noktalar içerisinde; Pirinçlerin tane tane olması için tereyağı kullanın. Pişirme esnasında birkaç damla limon sıkın. Böylece renginin sarılaşmasını önleyebilirsiniz. Pirinçleri pişirdikten sonra üst kısmına defne yaprağı ekleyin. Defne yaprağı pilavın daha lezzetli olmasını ve güzel kokmasını sağlayacaktır.

DİVRİĞİ PİLAVI YAPARKEN SİVASLILARA KULAK VERİN

Kullanmamız gereken malzemeler
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500 g kuzu veya dana kuşbaşı et

Pilav için:

2 su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tarçın (Arzuya bağlı)
1 adet küp şeker (Arzuya bağlı)
1-1.5 tatlı kaşığı tuz
2/3 çay bardağı kuş üzümü
1/2 su bardağı kabuksuz badem
1 çay bardağı nohut (Haşlanmış)

Dışı için:

250 g kadayıf
2 yemek kaşığı tereyağı

Etiyle zenginlik katan Divriği pilavı, Sivas'a has bir pilav türüdür. Söz konusu pilavın özelliği, içinde olan ceviz, badem, kuru üzüm ve tarçın gibi ürünlerle hem tatlı hem tuzlu bir lezzet oluşturmasıdır. Divriği pilavı yapımı için ilk olarak pirinçleri yıkayıp süzün. Ardından bir tencerede tereyağı eritin ve pirinçleri kavurun. Kavrulan pirinçler şeffaflaşınca sıcak su, tuz ve şeker ilave edin. Ocağın altı kısık olacak şekilde suyunu çekene kadar kaynatın. Farklı bir tavada ceviz ve bademleri kavurun. Kuru üzümü de ilave edip harmanlayın. Tarçını da serpip ocaktan alın. Pilavı servis tabağına alın ve üzerine cevizli karışımı serin. Sıcak ya da ılık olarak servis edin.

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