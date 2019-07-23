Divan'dan Kurban Bayramı'na özel konaklama paketi Kurban Bayramı'nda Divan İstanbul Asia ve Divan Suites İstanbul G-Plus'ta konaklayacak misafirlere özel paketler sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Divan İstanbul Asia ve Divan Suites İstanbul G-Plus'ta, 9-18 Ağustos'ta esnek fiyatlar üzerinden uygulanan minimum 2 gece konaklamalarda yüzde 20, 3 gece konaklamalarda ise yüzde 25 indirim fırsatı sunuluyor. Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Grubu'nun kusursuz servis anlayışı ile hizmet veren birbirinden seçkin otelleri, Kurban Bayramı’na özel avantajlı paketiyle misafirlerine unutamayacakları bir bayram tatili vadediyor. Kurban Bayramı’nda Divan İstanbul Asia ve Divan Suites İstanbul G-Plus’ta konaklayacak misafirlere özel paketler bulunuyor. Divan İstanbul Asia, misafirleri için hazırladığı pakette 9-18 Ağustos'ta arasında yapılacak minimum 2 gece konaklamalarda yüzde 20, minimum 3 gece konaklamalarda ise yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. Divan Suites İstanbul G-Plus ise aynı tarihlerde yapılacak 3 gecelik konaklamada yüzde 25 indirim vadediyor.

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