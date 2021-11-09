Ditijal zehir durdurulsun

Resul Ekrem Şahan Ankara

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojik cihazlar ve sosyal medyanın, özellikle gençler tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılmasının avantajları kadar dezavantajları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor” uyarısına STK temsilcilerinden destek geldi.

Dijital dünyayı bizim yönlendirmemiz şart

Akit’e konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Dünya, sosyal medya ve dijital dünya olarak sürekli dönüşüyor. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bizlerin tüm ekonomik gücümüzü bilişim ve dijital dünyaya harcamalıyız. Sosyal medya platformları üzerinden gençliğe ilk önce biz ulaşmalıyız. Son zamanlarda dünya gençliğin cebinde. Üniversite gençliği ve ergen gençliğin üzerinde yoğunlaştırılmış çirkin çalışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun önüne geçmek için dijital dünyayı bizim yönlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Gelecek nesli kaybederiz

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise “Görülen o ki, her yeniliğin ve icadın mutlaka zararlı yönleri de mevcut. Hangi konu olursa olsun, elimizin altındaki tuşlara dokunarak öğrenmek istediklerimizi kolay bir şekilde öğrenme şansına sahibiz. Hatta birçok konuları sadece internet ortamında öğreniyor ve elde edebiliyoruz. Nitekim pandemi nedeniyle okulların kapalı olduğu zamanlarda geliştirilen EBA sistemi bunun en bariz örneklerinden biri. Ancak her yeniliğin ve icadın mutlaka zararlı yönlerinin ve yansımalarının olduğunu da hiç kimse inkar edemez. Özellikle çocukların ve gençlerin fenomen haline getirdikleri birtakım zararlı alışkanlıklar herkesin dikkatini çekmiş durumda. Bu alışkanlıklara müdahale edilmediğinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi değerlerimizden uzaklaştırmak isteyenlerin ekmeklerine yağ sürmüş olacağız ki, bu da geleceğimizin kaybedilmesi manasını taşır” dedi.