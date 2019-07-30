Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, dişlerde oluşan sararmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Diş Beyazlatması denince akla ilk gelen şey kuşkusuz karbonat limon karışımı ile kısa vadeli çözümler ile diş beyazlığı sağlamaktır. Uzun yıllar boyunca insanlar diş renklerinden şikâyetçi olduğu aşikârdır. Yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde 84’ü diş renklerinden şikâyetçidir. Amerika’da insanlarınyüzde 92’si diş beyazlatma işlemini yaptırıyor. Demek ki artık dönem değişmiş. Diş beyazlatma tedavisi zarar veri mi peki? Hekim kontrolü altında yapılan Diş Beyazlatma işlemi dişe her hangi bir zarar vermeden Diş rengini açıyor ve istenilen beyazlığa getiriyor. Bunun için özel jeller üretiliyor. Kontrollü diş beyazlatma işlemin internet ortamında satılan kozmetik tedavi ürünlerinde büyük farkı, diş minesine her hangi bir zarar vermeden gayet doğal bir yol ile dişlerin beyazlamasıdır. Hekiminiz kontrol etsin, siz gülümseyin. Günümüz teknolojisi ile paralel Diş Hekimliği alanına dahil olan mavi ışık (lazer diye bilinir), dişleri hekim koltuğunda sadece 1 saat içinde beyazlatır. Ayrıca Ev tipi diş beyazlatma işlemi de mümkün. Size özel ince şeffaf plaklar hazırlanır ve gece uyumadan bunları takarsınız. Şeffaf Plaklar içine diş beyazlatma jeli uygular ve uykuya geçersiniz. sabah kalktığınızda plakları çıkartır ve su altında yıkarsınız. Sonra koruyucu kutusuna koyup muhafaza edersiniz.Unutmayın ki diş beyazlatma işlemi tek başına diş renklerin kalıcı olmasını sağlamaz. Diş beyazlatma işlemine ek olarak Hekiminizin belirlediği uygun Diyet ile kalıcılığı arttırmak sizin elinizde” dedi.

Diş beyazlatma sonrası hekim tarafından 10 günlük bir diyet anlatıldığını ifade eden Dt. Uzunpınar, “Örnek vermek gerekirse; Renklendirici gıdalardan uzak durmak, çay kahve tüketimini minimuma indirmek, Kola vb içecekleri tüketmemek, Domates, Salça gibi dişleri renklendirebilecek gıdalar tüketilmeyecek gibi. Diyet demek kilo vermek değil, beslenmeyi düzeltmektir. Ne kadar iyi diyet, o kadar iyi bir Diş beyazlamta sonucu elde edersiniz. 2 tip beyazlatma yöntemi var. Ofiste Diş beyazlatma ve Ev tipi diş beyazlatma. Hekimler genelde ikisini beraber bir paket halinde önerirler. Kombine diş beyazlatma.1 ile 5 arasında bir skala düşünün. Dişlerinizin skala da rengi 4 olsun. Diş Beyazlatma işlemi ile renk değişimi 1 e kadar çıkar fakat siz verilen Diyetlere tam uyum göstermezseniz bu renk en fazla 2’ye geri döner. Yani beyaz olması kesin, bembeyaz olması sizin elinizde.Dondurmayı ısırarak yiyebiliyorsanız, diş beyazlatma işlemi sırasında her hangi bir problem yaşamazsınız. Eğer rutinde diş hassasiyetiniz var ise, işlem sırasında geçici de olsa hafif hassasiyetleriniz olabilir. Diş Beyazlatma sonrası renklendirici gıda ve içecekleri ne kadar az tüketirseniz o kadar geç renk geri döner. Kolayca geri dönmesi söz konusu değildir” açıklamalarında bulundu.