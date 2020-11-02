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Gündem 'Dışkıcı' Celal Şengör'den İzmir depremi üzerinden şov!
Gündem

'Dışkıcı' Celal Şengör'den İzmir depremi üzerinden şov!

İzmir depremiyle ilgili katıldığı canlı yayında AFAD'ın açıkladığı 6.6 şiddetini aklınca yalanlayan Celal Şengör, depremin 7.0 büyüklüğünde olduğu iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:07:00 - 2020-11-02 13:12:59
'Dışkıcı' Celal Şengör'den İzmir depremi üzerinden şov!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6,6 olarak duyurdu.

Dün akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Celal Şengör, depremin şiddetinin yazıldığı alt yazıya tepki gösterdi.

Şuana kadar 83 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği İzmir depremi üzerinden şova kalkışan "dışkıcı" Şengör "Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu, 6.9-7.0 arası bir deprem" dedi.

Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti.

Alaşehir depremi 6.8 büyüklüğündeydi.

Kendi dışkısını yemişti

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir soru cevap etkinliğinde "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" diye sorusuna Şengör, "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı" cevabını vermişti.

 

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