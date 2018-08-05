Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki: Terörü desteklemeyi bırakın!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla Türkiye’ye iadesinin reddedilmesi hakkında bir soruya verdiği cevabında, "İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın, Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

'ÇAĞDAŞ HUKUK NORMLARINI BENİMSEMESİNİ BEKLİYORUZ'

Yunanistan'ın Türkiye tarafından aranan suçlulara sığınma hakkı verdiğini hatırlatan Aksoy, "Geçmişte terör elebaşı Öcalan’ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir. Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, dün, Türkiye'de arananlar listesinde olan TKP/ML üyesi Turgut Kaya'nın iade edilmemesi yönünde karar vermişti.

YUNANİSTAN İLTİCA DAİRESİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİ

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a girmeye çalışırken yakalanan, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi, 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuş ve 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi ise haziranda Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar vermişti.