Dışişleri'nden taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da bir yolcu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 19 kişi için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nde Darüsselam-Bukoba seferini yapan bir yolcu uçağının 6 Kasım günü düşmesi sonucunda uçakta bulunan 19 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.