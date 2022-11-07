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Spor Dışişleri'nden taziye mesajı
Spor

Dışişleri'nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da bir yolcu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 19 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 03:25:00 -
Dışişleri'nden taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nde Darüsselam-Bukoba seferini yapan bir yolcu uçağının 6 Kasım günü düşmesi sonucunda uçakta bulunan 19 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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