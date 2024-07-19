  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tedirgin eden Teknik direktör hamlesi! Şoklara uğramayalım inşallah…

İzahı yok! 4 kişi feci şekilde ölmüştü: Aynı alt geçitte 7. kez TIR devrildi!

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Ramazan Kurtoğlu'ndan tedirgin eden altın tavsiyesi: Şoklara hazırlıklı olun

Sahtekar olmak istemiyorsanız dikkat! Bunu yapan kiracı veya ev sahibi yanar

Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Hedefini duyurdu yine: Saçmalık dedirtti! Youtuber Fatih Altaylı yine zırvaladı!

Sözcü baltayı fena taşa vurdu! Mustafa Kemal’in eniştesine vekil kontenjanı

Malum medyaya malzeme çıktı Eyvah tehlikeye bak tehlikeye! Çocuklar cami bahçesinde kitap okuyorlar

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak
Dünya Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: İşgal ve zulüm politikası hukuken teyit edildi
Dünya

Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: İşgal ve zulüm politikası hukuken teyit edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-19 20:13:00 -
Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: İşgal ve zulüm politikası hukuken teyit edildi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik "işgal ve zulüm politikası" uygulamakta olduğunun hukuki olarak teyit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere, İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze’yi görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze’yi görüştü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze’yi görüştü

İHL’li İsmail Gazze'ye şifa olacak!
İHL’li İsmail Gazze'ye şifa olacak!

Gündem

İHL’li İsmail Gazze'ye şifa olacak!

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!
Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Dünya

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!
Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Dünya

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!
Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!

Aktüel

Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!

Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!
Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!

Aktüel

Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!

Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Dünya

Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Dünya

Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

{relation id:1870460 slug:'ihlli-ismail-gazzeye-sifa-olacak'}

{relation id:1870394 slug:'suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-ile-fransa-cumhurbaskani-macron-gazzeyi-gorustu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23