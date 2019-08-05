0553 313 94 23

Dışişleri'nden Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına tepki

Dışişleri Bakanlığınca, Hindistan Anayasasındaki Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddenin iptal edilmesinin, bölgedeki mevcut gerilimi artırmasından endişe duyulduğu bildirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:33
Dışişleri'nden Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına tepki
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan Anayasasının Cammu Keşmir'e özerklik statüsü tanıyan 370. maddesinin ilga edilmesinin mevcut gerilimi arttırmasından endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.
Türkiye'nin, sorunun diyalogla ve ilgiliBirleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde, tüm Cammu Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan'ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması dileğinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.
 
Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.
 
Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 "ret" oyuna karşı 125 "evet" oyuyla kabul edilmişti.
 
Öte yandan, Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Omar Abdullah ve Mehbuba Mufti ile Cammu ve Keşmir Halkının Konferansı liderlerinden Sajjad Lone ve Imran Ansari tutuklanmıştı.
 
Keşmir sorunu
 
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.
 
Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.
 
Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
 
Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.
 
Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.
 
Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görev başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
    1. Görev başında kalp krizi geçiren polis..
    2. Uruguay Amerika'ya seyahat edecek..
    3. Konya'da trafik kazası: 1 ölü
    4. Obama'ya bombalı paket gönderen..
    5. Ensesine isabet eden kurşunu taş..
    6. BM Teksas'taki 'terör saldırısını'..
    7. IMF Mısır'a verdiği kredinin son..
    8. Muğla'da seyir halindeki tur otobüsü..
    9. Barajda kaybolan çobanın cansız..
    10. Obama’ya bomba gönderen Sayoc’a 20 yıl..
    11. ABD'li siyasetçiler İsrail ve..
    12. Suriye sınırında hareketlilik: Terör..
    13. Facia bu defa ucuz atlatıldı
    14. Devrilen traktörün sürücüsü hayatını..
    15. Bahçede ensesine taş isabet ettiğini..
    16. Batman Kurban bayramı namazı kaçta?..
    17. Fındık fabrikası alev topuna döndü
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2019
    19. Uruguay ABD'ye seyahat edecek..
    20. Cep telefonları tendon sıkışmasına yol..
    21. Bartın Kurban bayramı namazı kaçta?..
    22. Hindistan'dan skandal! Keşmir'in özel..
    23. Türk işadamı Yılmaz, İsrail’de iş..
    24. TFF Süper Kupa’nın başlama saati..
    25. Balıkesir Kurban bayramı namazı kaçta?..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan..
    27. Bursa jandarma ekiplerinden kaçak..
    28. Damperi açık unutulan kamyon, PTS..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile..
    30. Bursa'daki orman yangını kısmen..
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!
    "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar
    Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'