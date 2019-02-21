Dışişleri’nden Bangladeş’e taziye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangın nedeniyle Bangladeş halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileğine bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangın nedeniyle Bangladeş halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileğine bulunuldu.

Dakka’nın tarihi Chawkbazar Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz" denildi.

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