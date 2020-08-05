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Dışişlerinden, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin raporuna ilişkin açıklama:

"Ülkemiz, Avrupa Konseyinin bağımsız denetim mekanizmalarına ve taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde bu mekanizmalarla iş birliğine önem atfetmektedir. AİÖK’ün ziyaret raporunun ve hükümet görüşlerimizin yayımlanması da bu anlayışı ortaya koymaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:33:32 -
Dışişlerinden, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin raporuna ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin (AİÖK), 10-23 Mayıs 2017'deki 7'nci dönemsel ve 6-17 Mayıs 2019'deki "ad hoc" (amaca özel) ziyaretlerinin raporları ve bu rapora dair Türk hükümetinin görüşlerinin yayımlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi bünyesindeki "İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin uygulanmasının izlenmesinden sorumlu AİÖK'nin, 10-23 Mayıs 2017'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği 7'nci dönemsel ziyaret ve 6-17 Mayıs 2019'da düzenlediği "ad hoc" ziyarete ilişkin hazırladığı raporlar ve bu raporlara dair Türkiye'nin görüşlerinin, hükümetin verdiği izin doğrultusunda bugün AİÖK tarafından yayımlandığı belirtildi.

Belgelere AİÖK'ün internet sitesinden ulaşılabildiği kaydedilen açıklamada, "Ülkemiz, Avrupa Konseyinin bağımsız denetim mekanizmalarına ve taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde bu mekanizmalarla iş birliğine önem atfetmektedir. AİÖK’ün söz konusu ziyaret raporunun ve hükümet görüşlerimizin yayımlanması da bu anlayışı ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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