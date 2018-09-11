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Dışişleri'nden ABD'ye sert FKÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği'ni kapatma kararına ilişkin "ABD tarafsızlığını yitirmiştir" açıklamasında bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 14:30
Dışişleri'nden ABD'ye sert FKÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Washington'da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararı endişe vericidir. ABD’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir" dedi.

"TÜRKİYE HAKLI FİLİSTİN HALKININ YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Washington'da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Washington'da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararı endişe vericidir ve ABD’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir. Bu karar iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir.Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:30
  1. Ortadoğu Barış Süreci
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)
  4. ABD Dışişleri Bakanlığı
  5. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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