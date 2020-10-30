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Gündem Dışişleri duyurdu! Bugün Türkiye'ye geliyor
Gündem

Dışişleri duyurdu! Bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams, bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:27:00 -
Dışişleri duyurdu! Bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams’ı kabul etmesi öngörülmektedir."

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