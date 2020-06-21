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Dışişleri, Birleşik Krallık’taki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’ın Reading şehrinde dün gece meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:36:47 -
Dışişleri, Birleşik Krallık’taki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’ın Reading şehrinde dün gece meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınadı.


Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’ın Reading şehrinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı kınadı.


Bakanlıktan, Birleşik Krallık’ın Reading şehrinde dün gece meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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