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Siyaset Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı
Siyaset

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da futbol müsabakasında yaşanan izdiham sonucu 100'ü aşkın kişinin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 16:17:00 -
Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Türkiye, Endonezya’da futbol müsabakasında yaşanan izdiham sonucu 100'ü aşkın kişinin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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