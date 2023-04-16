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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan uyarısı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 21:10:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarını uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Türk vatandaşları uyarıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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