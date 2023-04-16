Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarını uyardı.
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.
Türk vatandaşları uyarıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA