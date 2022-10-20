  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiraan bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 21:48:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Hiraan bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında yerel yöneticiler, askerler ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde devam etmektedir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23