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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:00:42 -
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir medresede patlama sonucunda birçok ölü ve yaralının bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Masum çocukları ve öğretmenleri hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalar ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir medresede el yapımı patlayıcının yol açtığı patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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