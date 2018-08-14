Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir aracın parlamento binasının önünde gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Londra’da bugün Parlamento binası önünde bir araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrendik." değerlendirmesi yapıldı.

"Masum insanları hedef alan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi yer alan açıklamada, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Londra'da bu sabah bir araç, parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmıştı. Polis makamları, "Bu aşamada bunu terör olayı olarak ele alıyoruz." açıklamasını yaparken, olayda üç kişinin yaralandığı kaydedilmişti.