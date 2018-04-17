Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Zirvesi’nde alınan kararlarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Arap Ligi Zirvesi’nde kabul edilen ‘Suriye’deki Gelişmeler’ başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısında bulunulması ve bunun ‘Suriye krizine çözüm bulunması yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının’ ileri sürülmesi Zeytin Dalı harekatının amacının idrak edilemediğini ortaya koymaktadır” dedi.

17 Nisan 2018 Salı 22:04
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Zirvesi’nde alınan kararlarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Zirvesi’nde Suriye’deki Gelişmeler konusunda alınan karar hakkında bir soruya verdiği cevapta, “Arap Ligi Zirvesi’nde kabul edilen ‘Suriye’deki Gelişmeler’ başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısında bulunulması ve bunun ‘Suriye krizine çözüm bulunması yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının’ ileri sürülmesi Zeytin Dalı harekatının amacının idrak edilemediğini ortaya koymaktadır. Bugüne kadar vurguladığımız üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı her şeyden önce meşru müdafaa amacıyla yapılan bir terörizmle mücadele faaliyetidir. Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir” ifadesini kullandı.Aksoy, “Nitekim, ülkelerin siyasi birliklerine, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı Türkiye’nin özenle gözettiği ilkelerin başında gelmektedir. Bahsekonu kararda, Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir” dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:04
  1. Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Zirvesi’nde Alınan Kararlarla İlgili Açıklama
  2. Ankara Haberleri
  3. yerel haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu merak edilen rakamları açıkladı
    1. Süleyman Soylu merak edilen rakamları..
    2. Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    3. Milli baz istasyonu göreve hazır
    4. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    5. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    6. Orduya genç asker çekmek için eve..
    7. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    8. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    9. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    10. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    11. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    12. İran'da yabancı mesajlaşma..
    13. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    14. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    15. Devler devletlere karşı birleşti
    16. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    17. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    18. Kritik zirve sona erdi!
    19. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    20. Çocuklar kahve içmeli mi?
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!