  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'ye kritik görev
Siyaset

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'ye kritik görev

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 18:26:00 -
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'ye kritik görev

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz, UAEA Yönetim Kurulu'na 2022-2024 döneminde görev almak üzere seçilmiştir. UAEA'nın Viyana'da düzenlenmekte olan 66'ncı Genel Konferansı'nda bugün yapılan seçimler neticesinde ülkemiz, Batı Avrupa Grubu'ndan Danimarka ile birlikte bu görevi üstlenmiştir. Türkiye Yönetim Kurulu'nda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı. Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans'ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23