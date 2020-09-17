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Aktüel Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdi
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:03:38 -
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdi
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