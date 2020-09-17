Dışişleri Bakanlığı: AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir. Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını b