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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki saldırıyı kınadı!

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Celalabad şehrinde meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadığını belirten bir açıklama yayınladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki saldırıyı kınadı!

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Celalabad şehrinde 15 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Celalabad'da düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, içinde kendisinin de bulunduğu bomba yüklü aracı Celalabad'ın Muhabarat kavşağında patlattığını belirtmişti.

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Hogyani, 20 kişinin yaralandığını söylemişti.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Afganistan

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