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Aktüel Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:27:29 -
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in konvoyuna bu sabah Kabil'de düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Afganistan'da barış süreci için önemli bir aşama olan Afganlar arası müzakerelerin başlaması beklenirken devam eden şiddet eylemleri ve son olarak gerçekleşen bu menfur saldırıyı kınıyor, barış çabalarının hız kesmeden sürmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih başta olmak üzere saldırıda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Afganistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sabah başkent Kabil'de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in konvoyuna düzenlenen saldırıda, Salih elinden yaralanmıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.


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