  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç İBB'de ikramiye krizi patlak verdi! Bem-Bir-Sen üyeleri meydanlara indi! Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı! Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük! Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak
Dünya Dışişleri Bakanı Saar'a talimat veren Netanyahu'nun bakış açısı: Türk ve Katar ordularına izin vermeyecekmiş miş...
Dünya

Dışişleri Bakanı Saar'a talimat veren Netanyahu'nun bakış açısı: Türk ve Katar ordularına izin vermeyecekmiş miş...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Saar'a talimat veren Netanyahu'nun bakış açısı: Türk ve Katar ordularına izin vermeyecekmiş miş...

Netanyahu'nun, Gazze Yönetim Kurulu kararını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ya ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesi talimatı verdiği aktarılmıştı. Netanyahu, İsrail Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda konuştu! Katil Netanyahu, Uluslararası İstikrar Gücü’ne Türk ve Katar ordularının katılmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde düzenlenen özel oturumdaki konuşmasında, ABD'nin ikinci aşamasına geçildiğini duyurduğu Gazze barış planı ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Gazze'de güvenliği sağlamak üzere konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne Türk ve Katar ordularının katılmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve destek vermek üzere faaliyet yürütecek Gazze Yönetim Kurulu'na ilişkin Washington yönetimiyle görüş ayrılıkları yaşadıklarını söyleyen Netanyahu, "ABD'deki dostlarımızla tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun açıklamalarının gerçeği tam olarak yansıtmadığını aktarırken Haaretz'e konuşan, konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, söz konusu kurulun yapısının zaten Netanyahu'nun bilgisi dahilinde şekillendiğini ve çıkışın "kamuoyuna yönelik bir görünürlük hamlesi" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 17 Ocak'ta ABD’nin kuruluşunu duyurduğu Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini iddia etmişti.

Netanyahu'nun, Gazze Yönetim Kurulu kararını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiği de aktarılmıştı.

Yerel basın, Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetiminin tepkisine neden olduğunu aktarıyor.

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.

Kurulda, Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

-Netanyahu, İran'a saldırı tehdidini yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırı tehditlerini yineleyerek Tahran'ın İsrail'e olası bir saldırısı halinde "eşi benzeri görülmemiş bir güçle" karşılık vereceklerini iddia etti.

indyturk'un aktardığı habere gör; İran’a ilişkin tehditkar söylemlerini sürdüren Netanyahu, "Bir gün İran'da ne olacağını kimse bilemez, ancak kesin olan şu ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle İran'da başlayan protestolar son birkaç gündür sona ermiş durumda.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İsrail ve ABD'nin gösterilerin gerçekleştiği İran'a saldırı düzenleyebileceği ihitmaline işaret edilmiş ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın olası saldırıyı İran'la yapılan diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkilerinin ardından durdurduğu iddia edilmişti. 

ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti
ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

Dünya

ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri
ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

Dünya

ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23