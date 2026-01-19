ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

Trump, geçen yıl 20 Ocak’ta ikinci dönemine başladıktan sonra, yabancı şirketlerin ek mali yükten kaçınmak için ABD’de üretim tesisleri kurmasını veya mevcut üretimlerini genişletmesini sağlamak gerekçesiyle, Avrupa Birliği’nden gelen mallara yönelik daha yüksek tarifeleri defalarca gündeme getirdi ve sonunda hayata geçirdi. Ancak Sultan’a göre, Trump’ın politika değişikliklerinin yarattığı belirsizlik, yatırım kararlarını genellikle uzun yıllar üzerinden hesaplayan şirketlerin bekle-gör yaklaşımı benimsemesine yol açıyor. Araştırmacı, “Ekonomik ortamın temel varsayımları bazen neredeyse bir gecede sorgulanır hale geldiğinde, çok az şirket bu denli kapsamlı kararlar almaya cesaret edebiliyor” diye ekledi. Sektörel veriler de otomobil ve otomobil parçaları ihracatında yaklaşık yüzde 19’luk daha sert bir düşüşe işaret ederken, makine ihracatı yüzde 10 geriledi, kimyasal ürün ihracatı ise yüzde 10’un üzerinde azaldı. IW, etkinin Atlantik’in her iki yakası için de olumsuz olduğunu belirterek, tarifelerin ABD’de girdi maliyetlerini artırdığını ve enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde kalmasına katkıda bulunduğunu savundu.