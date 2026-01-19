  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir Göz gözü görmedi! Tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı Türkiye ve dost ülke Özbekistan arasında askeri anlaşma! İki ülke arasında yeni dönem başlıyor!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

Almanya hükümetine ait Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından Şubat–Kasım 2025 döneminde Alman şirketlerinin ABD’ye yatırım yaptığı yaklaşık 10,2 milyar euro yatırım yaptığı açıklanırken bir yıl önceki aynı dönemdeki yaklaşık 19 milyar euroya kıyasla yüzde 45’e yakın bir düşüş olduğunu ilan etti.

#1
Foto - ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), Bundesbank verilerini kullanarak hazırladığı çalışmada, Şubat–Kasım 2025 döneminde Alman şirketlerinin ABD’ye yaklaşık 10,2 milyar euro (11,1 milyar dolar) yatırım yaptığını, bunun bir yıl önceki aynı dönemdeki yaklaşık 19 milyar euroya kıyasla yüzde 45’e yakın bir düşüş anlamına geldiğini ortaya koydu.

#2
Foto - ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

Reuters'ın haberine göre, doğrudan yatırım akımlarının genellikle güçlü dalgalanmalar göstermesi nedeniyle IW, söz konusu rakamları 2015–2024 döneminde aynı aylar için ortalama değer olan yaklaşık 13,4 milyar euro ile de karşılaştırdı. Reuters’ın pazartesi günü gördüğü, Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Alman şirketleri ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci görev yılının ilk yılında, ticaret belirsizliğini gerekçe göstererek ABD’deki yatırımlarını neredeyse yarı yarıya azalttı

#3
Foto - ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

IW araştırmacısı Samina Sultan, “Buna kıyasla bakıldığında bile, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana rakamlar yüzde 24’ten fazla gerilemiş durumda” dedi. İhracat da geriliyor IW’ye göre Almanya’nın ABD’ye ihracatı da zayıfladı. Şubat–Ekim 2025 döneminde sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 düştü. Bu, COVID-19 dönemi hariç tutulduğunda 2010’dan bu yana görülen en sert düşüş oldu. Raporda, 2025’teki gerilemenin yalnızca ABD tarifelerinden kaynaklanmadığı, bunun aynı zamanda doların değer kaybının bir sonucu olmasının da muhtemel olduğu ifade edildi. Şirketlerin, değişken ABD ticaret politikaları ve ilave gümrük vergisi tehditleri nedeniyle huzursuz olduğu belirtildi.

#4
Foto - ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti

Trump, geçen yıl 20 Ocak’ta ikinci dönemine başladıktan sonra, yabancı şirketlerin ek mali yükten kaçınmak için ABD’de üretim tesisleri kurmasını veya mevcut üretimlerini genişletmesini sağlamak gerekçesiyle, Avrupa Birliği’nden gelen mallara yönelik daha yüksek tarifeleri defalarca gündeme getirdi ve sonunda hayata geçirdi. Ancak Sultan’a göre, Trump’ın politika değişikliklerinin yarattığı belirsizlik, yatırım kararlarını genellikle uzun yıllar üzerinden hesaplayan şirketlerin bekle-gör yaklaşımı benimsemesine yol açıyor. Araştırmacı, “Ekonomik ortamın temel varsayımları bazen neredeyse bir gecede sorgulanır hale geldiğinde, çok az şirket bu denli kapsamlı kararlar almaya cesaret edebiliyor” diye ekledi. Sektörel veriler de otomobil ve otomobil parçaları ihracatında yaklaşık yüzde 19’luk daha sert bir düşüşe işaret ederken, makine ihracatı yüzde 10 geriledi, kimyasal ürün ihracatı ise yüzde 10’un üzerinde azaldı. IW, etkinin Atlantik’in her iki yakası için de olumsuz olduğunu belirterek, tarifelerin ABD’de girdi maliyetlerini artırdığını ve enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde kalmasına katkıda bulunduğunu savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23