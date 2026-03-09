  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 4 milletvekili hakkında 5 yeni dokunulmazlık dosyası sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, incelenmek üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait 5 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

AA'daki habere göre Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 2 dosyası bulunuyor.

