Vücudunun yüzde 75’i yandı: 17 ameliyatla hayata döndü

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Ökkeş Can Baykuş, geçen yıl ziyaretine gittiği dayısına ait atölyede soba yakılırken tiner bidonunun patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından aynı gün Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baykuş'un vücudunun yüzde 75'inde yanık tespit edildi.

Yanık merkezinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykuş, 11 eskarektomi (yanık derinin vücuttan temizlenmesi), 5 deri grefti ve bir yapay deri uygulaması olmak üzere toplam 17 ameliyat geçirdi.

HAYATTA KALMA ORANLARI DÜŞÜK

Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Erkılıç, hastanın ilk getirildiğinde hayati riskinin bulunduğunu söyledi.

Baykuş'un uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini anlatan Erkılıç, şunları kaydetti: "Yaklaşık 12 temizleme operasyonu ve 5 deriyle kapatma ameliyatı yapıldı. Yüzde 75 yanık majör bir yanıktır ve hayatta kalma oranı oldukça düşüktür. Türkiye'de vücudunun yüzde 70'inden fazlası yanmış olup hayatta kalabilen hasta sayısı oldukça azdır. Hastamız başarılı geçen bir süreçten sonra tamamen sağlığına kavuştu."

Erkılıç, ağır yanık vakalarının yalnızca fiziksel değil psikolojik olarak da hastaları etkilediğini belirterek, Baykuş için fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatıldığını söyledi.

Yanık izlerinin azaltılması ve parmak fonksiyonlarının yeniden kazanılması için ilerleyen dönemde plastik cerrahi operasyonlarının da planlandığını ifade eden Erkılıç, ağır yanık hastalarında uzun süreli takip ve rehabilitasyonun önemine dikkati çekti.

ALLAH'A ŞÜKÜR HAYATTAYIM

Ökkeş Baykuş da tedavi sürecinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Baykuş, şöyle konuştu: "Tedavi sürecim çok ağır geçti. Allah'a şükür hayattayım. El cerrahisinde devam eden ameliyatlarım var. Aynı zamanda her gün fizik tedaviye gidiyorum. Yanık tedavisi gören hastalara morallerini yüksek tutmalarını ve yaşama tutunacaklarına inanmalarını tavsiye ediyorum. Ben inandım ve başardım."

Anne Senem Baykuş da oğlunun yeniden sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini ancak bugünlere ulaşmanın kendileri için büyük bir sevinç olduğunu ifade etti.