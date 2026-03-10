  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Mart 2016: Bekir Topaloğlu'nun vefatı (Kelâm Âlimi) İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz" İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı! İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli" İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek İran'dan ABD'ye HIMARS resti: "Yok edersek kimse şikayet etmemeli" Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Aktüel Aksaray'da korkunç olay! 16 yaşındaki genci akranı öldürdü
Aktüel

Aksaray'da korkunç olay! 16 yaşındaki genci akranı öldürdü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aksaray'da korkunç olay! 16 yaşındaki genci akranı öldürdü

Aksaray’da iki genç arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Aksaray’da iki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Mustafa Yağız Edik (16) tartıştığı akranı R.M., (16), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

 

Olay, saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıçıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

 

R.M. aynı mahallede yakalanıp, gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede ise 2 bıçak bulundu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Koridorlarda saç saça baş başa kavga Veli okulda böyle yaparsa
Koridorlarda saç saça baş başa kavga Veli okulda böyle yaparsa

Eğitim

Koridorlarda saç saça baş başa kavga Veli okulda böyle yaparsa

Trafikte gergin anlar: Yol verme kavgasında kendinden geçti!
Trafikte gergin anlar: Yol verme kavgasında kendinden geçti!

Yerel

Trafikte gergin anlar: Yol verme kavgasında kendinden geçti!

Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!
Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!

Yerel

Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23