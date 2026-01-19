  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nerede o Alman mühendisliği! Dronları sahada sınıfta kaldı Arsenal maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi
Dünya
5
Yeniakit Publisher
ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

İran'ın 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği askeri tatbikatları aniden iptal etmesi, bölgedeki askeri hareketliliğin "eğitim" modundan "gerçek operasyon" moduna geçtiği şeklinde yorumlanıyor

1
#1
Foto - ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

İran'ın yeni NOTAM (Havacılara Bildiri) dosyaları üzerinde yapılan incelemeler, "rutin prosedürler" maskesi altında son derece tehlikeli bir göstergeyi açığa çıkarıyor.

#2
Foto - ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

Bugün güncellenen ve IntelSky açık kaynak istihbaratı hesabının aktardığı verilere göre Tahran yönetimi, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan askeri faaliyetleri taktiksel bir kararla iptal ederek sahadan çekilme kararı aldı. Güneydoğu bölgesinde, Çabahar ve Umman Körfezi yakınlarında icra edilmesi beklenen topçu atış eğitimleri ve uçuşa yasak bölge ilanlarını içeren A0191/26 ile A0196/26 numaralı NOTAM'lar sistemden kaldırıldı.

#3
Foto - ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

Askeri strateji açısından 19 Ocak itibarıyla bu kayıtların silinmesi, İran ordusunun "eğitim" safhasını sonlandırarak "gerçek operasyon" safhasına geçtiğini gösteriyor. Bölgedeki unsurların artık tam sessizlik ve yüksek teyakkuz durumuna geçtiği, hava savunma sistemlerinin önünü açmak ve mevzilerin deşifre olmasını önlemek amacıyla rutin uçuş bildirimlerinin temizlendiği ifade ediliyor. Hesap, ileri tarihlere yönelik normalleşme sinyali verilirken 20-21 Ocak tarihlerinin sessizce boşaltılmasını, yaklaşan büyük bir askeri hareketliliğin habercisi olarak nitelendiriyor. İsrail "Büyük Gece" için sığınaklara çekildi İran'ın hava sahasını temizlemesiyle eş zamanlı olarak İsrail kanadından gelen bilgiler, gerilimin zirve noktasına ulaştığını teyit ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Parlamento (Knesset) görüşmelerini aniden terk etmesi, ertelenemez ve acil bir istihbarat güncellemesi veya operasyonel bir "yeşil ışık" alındığı şeklinde yorumlanıyor. İsrail genelinde hastanelerin ve hava savunma sistemlerinin en üst düzey hazırlık durumuna getirilmesi, ekonominin felç olma pahasına sığınak çağrılarının yapılması, saldırı beklentisinin "teyit edilmiş ve an meselesi" olduğunu gösteriyor. Yetkililerin "İran bir daha asla eskisi gibi olmayacak" yönündeki açıklamaları, hedef listesinin yalnızca taktik askeri noktaları değil; Devrim Muhafızları altyapısı, nükleer tesisler ve enerji kaynaklarını da kapsadığını kanıtlıyor. Saha özeti: Kritik saatlere girildi 19 Ocak Pazar akşamı itibarıyla sahada oluşan tablo şu şekilde: İran: Önümüzdeki iki güne (20-21 Ocak) ait tüm askeri tatbikatlarını iptal etti ve hava sahasını temizledi. İsrail: Başbakan düzeyinde acil toplantılar yapılıyor ve halk sığınaklara yönlendiriliyor.

#4
Foto - ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

ABD: F-15E tipi savaş uçakları bölgeye ulaşarak belirlenen mevzilere konuşlandı. Askeri analizler, içinde bulunduğumuz akşamdan 21 Ocak Çarşamba akşamına kadar olan süreci "en kritik pencere" olarak tanımlıyor. Yarınki (20 Ocak) NOTAM iptali, rutin eğitimlerin engel teşkil etmeyeceği, tamamen temizlenmiş bir gökyüzüne ihtiyaç duyulan "bir şeylerin" gerçekleşeceğine dair sessiz bir deklarasyon niteliği taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat A..
Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!
Dünya

Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!

SDG elebaşı Abdi "Ağır kayıp verdik, bittik" diyerek teslimiyeti imzaladı. YPG'li Hamo ise İsrail'den yardım dilendi.
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi
Dünya

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Suriye sahasında dengeler saatler içinde altüst oldu. Suriye ordusu ve bölgedeki aşiret güçlerinin, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyo..
Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi
Dünya

Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi

Güney Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis’in patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı ülkede muhalefetin , kamuoyunun sert tepkilerine ve k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23