ABD ile İran arasında kritik temas: Netanyahu toplantıları terk ediyor! Olay yorum: 'rutin prosedür' sözleri

Askeri strateji açısından 19 Ocak itibarıyla bu kayıtların silinmesi, İran ordusunun "eğitim" safhasını sonlandırarak "gerçek operasyon" safhasına geçtiğini gösteriyor. Bölgedeki unsurların artık tam sessizlik ve yüksek teyakkuz durumuna geçtiği, hava savunma sistemlerinin önünü açmak ve mevzilerin deşifre olmasını önlemek amacıyla rutin uçuş bildirimlerinin temizlendiği ifade ediliyor. Hesap, ileri tarihlere yönelik normalleşme sinyali verilirken 20-21 Ocak tarihlerinin sessizce boşaltılmasını, yaklaşan büyük bir askeri hareketliliğin habercisi olarak nitelendiriyor. İsrail "Büyük Gece" için sığınaklara çekildi İran'ın hava sahasını temizlemesiyle eş zamanlı olarak İsrail kanadından gelen bilgiler, gerilimin zirve noktasına ulaştığını teyit ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Parlamento (Knesset) görüşmelerini aniden terk etmesi, ertelenemez ve acil bir istihbarat güncellemesi veya operasyonel bir "yeşil ışık" alındığı şeklinde yorumlanıyor. İsrail genelinde hastanelerin ve hava savunma sistemlerinin en üst düzey hazırlık durumuna getirilmesi, ekonominin felç olma pahasına sığınak çağrılarının yapılması, saldırı beklentisinin "teyit edilmiş ve an meselesi" olduğunu gösteriyor. Yetkililerin "İran bir daha asla eskisi gibi olmayacak" yönündeki açıklamaları, hedef listesinin yalnızca taktik askeri noktaları değil; Devrim Muhafızları altyapısı, nükleer tesisler ve enerji kaynaklarını da kapsadığını kanıtlıyor. Saha özeti: Kritik saatlere girildi 19 Ocak Pazar akşamı itibarıyla sahada oluşan tablo şu şekilde: İran: Önümüzdeki iki güne (20-21 Ocak) ait tüm askeri tatbikatlarını iptal etti ve hava sahasını temizledi. İsrail: Başbakan düzeyinde acil toplantılar yapılıyor ve halk sığınaklara yönlendiriliyor.