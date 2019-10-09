Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pozu İYİ Parti'yi rahatsız etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı özel harekat üniformalı pozu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan tarafından eleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı özel harekat üniformalı pozu için eleştirdi. Emekli büyükelçi olan Bursa milletvekili Erozan, sosyal medya hesabından Çavuşoğlu'nun bu pozunu paylaşarak "Dışişleri bakanları ne iş yapar?" hatırlatması yaptı. İşte İYİ Partili Erozan'ın o paylaşımı;

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