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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pozu İYİ Parti'yi rahatsız etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı özel harekat üniformalı pozu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan tarafından eleştirildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pozu İYİ Parti'yi rahatsız etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı özel harekat üniformalı pozu için eleştirdi.

Emekli büyükelçi olan Bursa milletvekili Erozan, sosyal medya hesabından Çavuşoğlu'nun bu pozunu paylaşarak "Dışişleri bakanları ne iş yapar?" hatırlatması yaptı.

İşte İYİ Partili Erozan'ın o paylaşımı;

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:39
  1. Bursa
  2. Ahmet Kamil Erozan
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı2 dk önce
    bak hele ipe...
  • BalyozBalyoz11 dk önce
    Demekdisisleri bakanimizin pozu rahatsiz ediyorULAN ALÇAK TERÖRIST DESTEKCILERI IP CILER SIZ ...........LAR SIZLER HDPPKK NIN ..LIGINI YAPARKEN CHP NIN BASINDAKI KILOCDAROGLUNUN ..LIGINI YAPARKEN TC NIN HALKI RAHATSIZ OLMUYORDA SIZINGIBI TERÖRIST DESTEKCISI IP CILER DISISLERIMIZIN UNIFORMASINDAN NIYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ BUNU BIR KAMUOYUNA AÇIKLARMISINIZ 
  • ZiyA ZiyA 13 dk önce
    Iyi partiye sızmiş bir hdpli bu kimseler herpartide var
  • Kamil HOŞOĞLUKamil HOŞOĞLU24 dk önce
    Çavuşoğlunun fotoğrafı ; bakan olsam bile askeri bir nefer olmak üzere hazirim demek istiyor. O gider de bizde gitmeye mecbur kalırız diye korkanların yorumları çavuşoğlunu pek ilgilendirmez.
  • Ahmed Olkan Ahmed Olkan 48 dk önce
    Dışişleri bakanı önce vatanını korur. Bu kadar acizmisiniz da bu soruyu soruyorsunuz.
  • AtaAta49 dk önce
    Hizipsavar, bize de İslam ve Kürt milleti yeter dersem, nerde buluşacağız?
  • NurNur51 dk önce
    Allah aşkına adamın milletvekili ciddiyetine uymayan eleştirisine bak sana ne sizle imf eyle gizli görüşürken iyi pkk partisi hdpeyle elele verirken iyi ittifak yaptığınız adamlarpkkya terörist taşımasına susun ittifak yaptığınız partlilerbirlikte kayyuma karşı çıkın diyarbakırda pkklıları zitaret edenlere karşı çıkmayınsayın dışişleri bakanımızın kıyafetine utanmadan eleştri yapın yuh alerjiniz mi var askere şuur altınızda mehmetçik düşmanlığı mıvar? Ne giyseydi terörist kıyafetimi asıl siz görevlerinizi yerinegetirin bu milletin kesesinden yediğinizin hakkını verin yediğiniz kaba pislemeyin
  • mutmainemutmaine57 dk önce
    O YAZDIKLARIN KOPYALANAN FRANSIZ HUKUKUNDA GEÇERLİ ! Burası müslüman ülke devletinher makamı eğer bir tehdit varsa ASKERDİR, Devletin her vatandaşı bir tehdit varsa ASKERDİR , senin gibiler bunu anlayamaz.....ASLİ GÖREVMİŞŞŞ, ulusal çıkarları gözeten adam destek olur, köstek yorumlar yapmaz....Fransız dişişleri bakanı verse aynı pozu gık diyemez bunlar, konu AKP olunca , hazmedemiyorlar.
  • hizipsavarhizipsavar58 dk önce
    zoruna mı gitti lan ...  hgdp ve pkk dostusunuz ya. ortakalrınza sahip çıkın . bize islam ve türk milleti yeter.
  • hüseyinhüseyin58 dk önce
    Diye yorum yapmış pkk lıların oyları ile o koltuklarda oturanla

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