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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç çıkışı: Evet dememiz mümkün değil
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç çıkışı: Evet dememiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 11:28:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç çıkışı: Evet dememiz mümkün değil

Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin vetosuna akılmıştı.

Terörle mücadele konusunda Madrid'de taahhütlerde bulunan İsveç'te son dönemlerde üst üste skandallar yaşanmış, olayların ardından müzakere süreci durdurulmuştu. Konuya İlişkin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzelecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler." ifadelerini kullandı.

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