Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme
Resmi temaslar kapsamında Çekya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İtalya'da içerisinde Türklerin de bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.
Resmi temaslar kapsamında Çekya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Helikopterin düştüğü kentin valiliği az önce bir açıklama yaptı. Kazanın yaşandığı bölgenin tespit edildiğini duyurdu. Ancak helikoptere henüz ulaşılmadı.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.