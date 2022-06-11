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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme

Resmi temaslar kapsamında Çekya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İtalya'da içerisinde Türklerin de bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 13:43:00 - 2022-06-11 14:19:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme

Resmi temaslar kapsamında Çekya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Helikopterin düştüğü kentin valiliği az önce bir açıklama yaptı. Kazanın yaşandığı bölgenin tespit edildiğini duyurdu. Ancak helikoptere henüz ulaşılmadı.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

 

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