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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararı alındı
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararı alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:46:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararı alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı.

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.

Çavuşoğlu "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun! "dedi.

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