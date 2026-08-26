Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarının ardından Elazığ'a geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Elazığ Valiliği ve il protokolüyle bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Fidan, ziyaretinin ardından yerel yayın organları Kanal 23 ve Kanal Fırat'a gündeme ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Elazığ'la gurur duyuyorum"

Bakan Fidan, Elazığ’ın deprem sonrası yaralarını sarması, konutların tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi ve vatandaşların evlerine yerleşmesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

Kentteki ekonomik göstergelerin iyiye gitmesinden ve yerel yatırımların artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, Ahlat’taki Malazgirt Zaferi programını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızla Ahlat'taydık; orada hem kabine toplantısı yapıldı hem de Cumhurbaşkanımızın milletimize hitabı oldu. Bu zafer vesilesiyle Anadolu'nun bin yıllık tarihinin Türk, Kürt ve Arap kardeşlerimizce hep beraber nasıl inşa edildiğini bir kez daha anmış olduk. Türk-İslam tarihinin Malazgirt Zaferi ile belirginlik kazanması ve bir medeniyet inşasının başlaması, hepimizin sahip çıkması gereken bir geçmiş mirasıdır. Günümüzde uluslararası rekabet, varlığımızı daha önemli hale getiriyor; maziden ders çıkarıp geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Elazığ'ın hem tarihsel hem de modern zamanlardaki rolünü bir kez daha gördük, Elazığ'la gurur duyuyorum."

"PRATİKTE SÖYLENDİĞİ GİBİ İSE ZİYADESİYLE OLUMLUDUR"

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin kendini feshetmesine ilişkin Şam'da yapılan açıklamayı değerlendiren Bakan Fidan, Türkiye'nin konuyu sahada da takip edeceğini belirterek şunları kaydetti:"Bizim işimiz profesyonel davranıp alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibi ise memnuniyet verici ve atmak istediğimiz adımları tamamlayıcı nitelikte bir gelişme. Suriye'deki Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek ve tüm Suriyelilerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak adımlardan biri olur. Biz Kürtlerin kimliği korunurken ve kimlik inkarı yapılmazken; Suriye'nin milli, egemenlik ve toprak bütünlüğünün bozulmamasını vurguluyor, bunu fiiliyatta da görmek istiyoruz."

"BÖLGESEL KALKINMA VE İSTİKRARI ÖNCELEYEN BİR VİZYONUMUZ VAR"

Bölgedeki terör varlığının uzun süre Türkiye aleyhine işlediğini ancak yeni süreçte sorunların diyalog ve barış yoluyla çözüleceğini belirten Fidan, bölge gezilerindeki izlenimlerini aktardı:

"İki gündür bölgeyi karayoluyla dolaşıyoruz. Terörün olmadığı, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini ve Doğu ile Güneydoğu'daki eşsiz doğanın sunduğu fırsatları görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, kendi topraklarımızda ve bölgemizde barışı, istikrarı, kalkınmayı ve refahı önceleyen bir vizyonumuz var. Bu vizyonu Cumhurbaşkanımızın önderliğinde adım adım hayata geçiriyoruz. Şam'da yapılan açıklama metni itibarıyla olumludur; pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur."