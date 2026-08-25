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Gündem CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti
Gündem

CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti

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CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti

CHP yönetimi 'mutlak butlan' temyiz başvurusunu geri çekti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde mahkeme kararı kesinleşmiş olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti.  Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse karar kesinleşmiş olacak.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultay'ına yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından geri çekildi.

Bunun üzerine o dönem CHP Grup Başkanvekili olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile ekibi, yeniden Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay Özgür Özel adına yapılan başvuruyu kabul etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu yeniden geri çekti.

Özgür Özel'in başvurusunu geri çekmeyeceği ise merak konusu oldu.

 

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davalarda kararını açıklamıştı.

Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davaların önemli bölümünü “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçsuz bırakan kararını kaldırarak, kurultayın “mutlak butlan”, yani baştan itibaren kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti. 

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