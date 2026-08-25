CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Hava Kuvvetleri’ne ait dev Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, ABD’den kalkıp Riga’ya uğradıktan sonra Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na sürpriz bir iniş yaptı. İnişin ardından diplomatik araçların havalimanında görülmesi hareketliliği tırmandırırken, CIA Direktörü John Ratcliffe’ın aynı gün Moskova’ya önceden duyurulmayan gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ratcliffe’ın temas kuracağı isimler ve görüşme gündemi sır gibi saklanıyor.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak, 23 Ağustos’ta ABD’de Joint Base Andrews yakınlarından kalkarak Riga’ya gitmiş, ardından Moskova’ya geçmişti. Uçuşun amacı başlangıçta açıklanmazken, uçağın inişinin ardından ABD’ye ait diplomatik araçlar da Moskova’da görüntülendi.
Yeni bilgilere göre CIA Direktörü John Ratcliffe’ın aynı gün Moskova’ya önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Ratcliffe’ın kimlerle görüşeceği ve görüşmelerin içeriği de açıklanmadı. C-17 uçuşuyla Ratcliffe’ın ziyareti arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise daha önce yaptığı açıklamada C-17 hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu hafta Kremlin’de ABD yönetimi temsilcileriyle planlanmış bir görüşme bulunmadığını söylemişti.