CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak, 23 Ağustos’ta ABD’de Joint Base Andrews yakınlarından kalkarak Riga’ya gitmiş, ardından Moskova’ya geçmişti. Uçuşun amacı başlangıçta açıklanmazken, uçağın inişinin ardından ABD’ye ait diplomatik araçlar da Moskova’da görüntülendi.

Yeni bilgilere göre CIA Direktörü John Ratcliffe’ın aynı gün Moskova’ya önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Ratcliffe’ın kimlerle görüşeceği ve görüşmelerin içeriği de açıklanmadı. C-17 uçuşuyla Ratcliffe’ın ziyareti arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise daha önce yaptığı açıklamada C-17 hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu hafta Kremlin’de ABD yönetimi temsilcileriyle planlanmış bir görüşme bulunmadığını söylemişti.