O ilimiz beşik gibi sallandı! 2 saat içinde 8 deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaklaşık iki saat içinde büyüklükleri 1,3 ile 4,2 arasında değişen 8 deprem kaydedildi. İlk incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre sarsıntılar, saat 21.40’tan itibaren art arda meydana geldi.
Merkez üssü Sincik olan depremler bölgede kısa süreli endişeye yol açtı.
SAHA TARAMASI YAPILDI
Sarsıntıların ardından AFAD ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan ilk saha taramalarında can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.