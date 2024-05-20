  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türk iş insanlarıyla ile bir araya geldi
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türk iş insanlarıyla ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 16:14:00 -
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türk iş insanlarıyla ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakanlığın görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Pakistan'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından İslamabad Büyükelçiliğimizde Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Fidan, Pakistan'daki temasları kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Hakan Fidan'dan canlı yayında tarihi uyarı: Hazırlık yapmamız lazım
Hakan Fidan'dan canlı yayında tarihi uyarı: Hazırlık yapmamız lazım

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan'dan canlı yayında tarihi uyarı: Hazırlık yapmamız lazım

Bakan Fidan'a 3 yardımcı atandı!
Bakan Fidan'a 3 yardımcı atandı!

Gündem

Bakan Fidan'a 3 yardımcı atandı!

Hakan Fidan'dan pas, İbrahim Kalın'dan usta işi gol! Ve Türkiye, o bomba adımı attı
Hakan Fidan'dan pas, İbrahim Kalın'dan usta işi gol! Ve Türkiye, o bomba adımı attı

Medya

Hakan Fidan'dan pas, İbrahim Kalın'dan usta işi gol! Ve Türkiye, o bomba adımı attı

Kızıl Elma yürüyüşünü asla durduramayacaklar! Erdoğan ve Hakan Fidan bunu yapıyor
Kızıl Elma yürüyüşünü asla durduramayacaklar! Erdoğan ve Hakan Fidan bunu yapıyor

Medya

Kızıl Elma yürüyüşünü asla durduramayacaklar! Erdoğan ve Hakan Fidan bunu yapıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23