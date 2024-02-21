Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi. Kaynaklar, Bakan Fidan’ın yerel saatle 14:00’te, “Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20’nin Rolü” başlıklı oturuma katılacağını belirterek, Bakan Fidan’ın iki günlük toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya geldi.
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yerel saatle 11.20'de (TSİ 17.20) Brezilya'nın Rio de Janerio şehrine geldiğini bildirdi.
DİPLOMASİ ZİRVESİ!
Kaynaklar, Bakan Fidan'ın yerel saatle 14:00'te, "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" başlıklı oturuma katılacağını belirterek, Bakan Fidan'ın iki günlük toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacağını açıkladı.
Brezilya'nın ev sahipliğindeki toplantının bugünkü oturumunda, Bakan Fidan'ın da Ukrayna ve Gazze'deki savaşlara değinen bir konuşma yapması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız