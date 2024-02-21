  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'de kritik saatler! İşgalci güçler hastaneyi kuşattı

Skandal karar! Müslümanların sinir uçlarıyla oynanıyor! AYM'den peygamber efendimize hakarete onay

Milli Muharip Uçak Kaan'ın o halini gören Mesut Hakkı Caşın çıldırdı! Önce ağladı, sonra....

Ekrem İmamoğlu’ndan itiraf gibi açıklama! “İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada ilginç detay: ‘Deliller mahkemeden gizleniyor’... NATO ayrıntısı dikkat çekti

Sipariş adaylar ne getirecek? Seçim sonrası CHP’yi bekleyen tehlike

Milli Muharip Uçak Kaan neden tekerleri açık uçtu? 'Olmamış, hazır değil' diyeceklere şimdiden gelsin

Savcılığın itirazına red! Mahkemeden küfürbaz Feyza’ya kıyak

Antalyaspor'da büyük rezillik! Katliam destekçisi şerefsizi geri çağırdılar!

Sen nasıl kıvıracaksın İsmail Saymaz? Aymazlığın bu kadarı da fazla
Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya'da
Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya'da

Yeniakit Publisher
2024-02-21 20:23:00 -
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi. Kaynaklar, Bakan Fidan’ın yerel saatle 14:00’te, “Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20’nin Rolü” başlıklı oturuma katılacağını belirterek, Bakan Fidan’ın iki günlük toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yerel saatle 11.20'de (TSİ 17.20) Brezilya'nın Rio de Janerio şehrine geldiğini bildirdi.

DİPLOMASİ ZİRVESİ!

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın yerel saatle 14:00'te, "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" başlıklı oturuma katılacağını belirterek, Bakan Fidan'ın iki günlük toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacağını açıkladı.

Brezilya'nın ev sahipliğindeki toplantının bugünkü oturumunda, Bakan Fidan'ın da Ukrayna ve Gazze'deki savaşlara değinen bir konuşma yapması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı
Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı

Gündem

Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı

Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Medya

Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Hakan Fidan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler
Hakan Fidan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler

Gündem

Hakan Fidan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23