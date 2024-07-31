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Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-31 22:50:00 -
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Bakıri ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Keçeli, görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da "şehit edilmesinin" ardından yaşanan gelişmeler ile bölgedeki durumun ele alındığını aktardı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
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Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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